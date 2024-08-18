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Balığı metrelerce böyle kovaladılar: Videoyu çeken kişi kahkahaya boğuldu

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Serdivan ilçesinde su seviyesi az olan derede gördükleri balığı başka bir dereye salmak için metrelerce kovalayan iki kişi, o anları cep telefonuyla kayda alırken kahkahalara boğuldu.

Balığı metrelerce böyle kovaladılar: Videoyu çeken kişi kahkahaya boğuldu

Debisi az olan sudaki balığı kurtarmak için seferber oldular

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki kişi, su seviyesi az olan derede gördükleri balığı başka bir dereye salmak için metrelerce kovaladı. O anları cep telefonuyla kayda alan kişi ise adeta kahkahalara boğuldu.

Serdivan ilçesinden geçen Çark Deresi içinde su seviyesi düşük olduğu için zorlukla ilerlemeye çalışan balığı gören iki kişi, daha derin bir suya salmak için balığı yakalamaya çalıştı. Debisi az suda kaçan balığı iki kişi metrelerce kovaladıktan sonra yakalamayı başardı. Yakalanan balık başka bir bölgede tekrardan suya bırakılırken balığın kovalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlar cep telefonuyla kayda alan kişi ise adeta kahkahalara boğuldu. Görüntülerde, iki kişinin debisi az olan suda balığı elleriyle yakalamaya çalışması, balığın yakalanması ve görüntüleri çeken kişinin kahkaha atması yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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