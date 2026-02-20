Haberler

Bala Belediyesi tarafından organize edilen iftara yoğun katılım oldu

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, İsmail Kara Taziye Evi'nde düzenlenen programla Ramazan ayının ilk iftarını vatandaşlarla birlikte açtı. Yoğun katılımla gerçekleşen iftar, birlik ve beraberlik atmosferi içerisinde yapıldı. 30 gün boyunca sürecek iftar programlarıyla günde 600 kişi ağırlanacak.

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, Bala Belediyesi tarafından hizmete sunulan İsmail Kara Taziye Evi'nde düzenlenen programla Ramazan ayının ilk iftarını vatandaşlarla açtı.

Yoğun katılımla gerçekleşen iftar programına İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, Cumhuriyet Savcısı İlhan Özkurt, AK Parti Bala İlçe Başkanı Evren Dalkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Uçar, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar aynı sofrada buluşarak oruçlarını hep birlikte açtı. Bala'da Ramazan ayının ilk iftarı kalabalık ve birlik atmosferi içerisinde gerçekleşti.

Bir ay boyunca devam edecek iftar programlarının İsmail Kara Taziye Evi ve misafirhanede düzenleneceği bildirildi.

Günlük 600 kişi kapasiteli olarak planlanan iftar organizasyonlarının 30 gün boyunca aralıksız süreceği belirtildi.

Programda konuşan Başkan Ahmet Buran, ihtiyaç sahibi olan ya da olmayan tüm vatandaşların bu sofralarda bir araya gelebileceğini ifade ederek, "İhtiyaç sahibi olan, ihtiyaç sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız bu taziye evinde ve misafirhanemizde iftarlarını açabiliyorlar. 30 gün boyunca devam edecek günlük 600 kişi kapasiteli iftar programlarımız aralıksız devam edecek." dedi.

Kaynak: AA / Soner Aksakal
