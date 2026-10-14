Haberler

Bakırköy'deki yenidoğan davasında tutuklu 2 doktorun tahliyesine karar verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı yenidoğan davasında tutuklu 2 doktor tahliye edildi. Mahkeme, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 26 Ocak'a erteledi.

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 2 doktor tahliye edildi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, sanıkların ve avukatlarının beyanlarının alınması tamamlandı.

Tutuklu sanık Fırat Sarı savunmasında, bugüne kadar söylediği hiçbir şeyin yalanlanmadığını aksine doğrulandığını öne sürdü.

Bebek ölümlerinin olmadığını ve hekimlerin böyle bir amaç taşımadığını iddia eden Sarı, tüm ifadelerinde Türkiye'de iyi bir sağlık sistemi olduğunu söylediklerini savundu.

Sarı, Çorlu Reyap Hastanesi dışında bebeklerin öldüğü diğer hastanelerin hepsinde yenidoğan uzmanı olduğunu, bu uzmanların tanık olarak dahi dinlenmediğini ileri sürdü.

Bu soruşturma kapsamında hiçbir kamu hastanesine ilişkin kusur bulunmadığını iddia eden sanık Sarı, bebeklere otopsi yapılmasını istediğini belirtti.

Sanık Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar da beyanında, müvekkilinin çok uzun süredir hücrede kaldığını belirterek, sanıkların bebekleri ve işlerini seven insanlar olduğunu söyledi.

Bazı tutuklu sanıkların avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak için duruşmaya 2 saat ara verdi.

Aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, doktorlar Rıza Keykubad ve Zeki Ötünç'ün tahliyesine karar verdi. Heyet, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, duruşmanın bundan sonraki celselerinin Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki salonda yapılmasına karar vererek, duruşmayı 26 Ocak'a ertelendi.

Kaynak: AA
Kadere bak! Anne ve oğlu peş peşe öldü

Kadere bak! Anne ve oğlu peş peşe öldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de gizemli cisim alarmı! Ordu teyakkuza geçti

Gökyüzündeki cisim orduyu teyakkuza geçirdi
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı

Manşetler yanıyor! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor
Selçuk Yöntem’den Milyoner itirafı: Eleştirdiğim şeyi ben de yaptım

Selçuk Yöntem'den Milyoner itirafı: Koltuğa oturunca işler değişti
Milyonda bir görülüyor! Öksürürken kalp damarı yırtıldı, stentle hayata bağlandı

Milyonda bir görülüyor! Öksürürken kalp damarı yırtıldı
Yamal'dan Lemina'ya olay gönderme! Cevabı gecikmedi

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Paylaşımı bomba

Manisa'da ameliyatta karnında spanç unutulduğu ortaya çıkan kadın 4 yıldır acı çekiyor! 2 doktora dava açıldı

Safra ameliyatında karnında unutulmuş! Bağırsağını delip girmiş
Barcelonalı taraftarlar, stadyumda gördükleri karşısında şaşkına döndü

İstanbul'a gelen turist çift, gördükleri karşısında şaşkına döndü