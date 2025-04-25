Bakırköy'de Zincirleme Trafik Kazası: Yaralılar Var
Bakırköy Sefaköy D-100 yan yolda bir servis minibüsü ile 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. D-100 yan yolda trafik durma noktasına geldi ve yaralıların olduğu bildirildi.
Bakırköy Sefaköy D-100 yan yolda servis minibüsüyle 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. D- 100 yan yolda trafik durma noktasına gelirken, kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel