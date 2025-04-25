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Bakırköy'de Zincirleme Trafik Kazası: Yaralılar Var

Bakırköy'de Zincirleme Trafik Kazası: Yaralılar Var
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Bakırköy Sefaköy D-100 yan yolda bir servis minibüsü ile 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. D-100 yan yolda trafik durma noktasına geldi ve yaralıların olduğu bildirildi.

Bakırköy Sefaköy D-100 yan yolda servis minibüsüyle 2 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. D- 100 yan yolda trafik durma noktasına gelirken, kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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