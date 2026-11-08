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Bakırköy'de yol verme kavgası kameraya yansıdı, kuryeler ayırdı

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Bakırköy'de yol verme kavgası kameraya yansıdı, kuryeler ayırdı Haber Videosunu İzle
Bakırköy'de yol verme kavgası kameraya yansıdı, kuryeler ayırdı
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Bakırköy Şenlikköy'de dün motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Sürücüler araçlarından inip tekme ve yumrukla saldırdı; otomobildeki kadın motosikletliye vurdu, kavga kuryeler ve sürücülerce ayrıldı, anlar kamera kaydında.

BAKIRKÖY'DE motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavga yoldaki diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Şenlikköy Mahallesi Yamaç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücüler araçlarından inerek birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu sırada otomobil sürücüsünün yanında yolcu olarak bulunan kadın da kavgaya dahil olarak motosikletliye yumruk attı. Kavga, kuryeler ve diğer sürücülerin araya girmesiyle sona eren kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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