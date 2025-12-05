Haberler

Bakırköy'de 2 katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir baskı imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

Bakırköy'de 2 katlı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Osmaniye Mahallesi'nde baskı imalathanesi olarak kullanılan 2 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
