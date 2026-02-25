Bakırköy'de devrilen hafriyat kamyonunun şoförüne yardım etmek isteyen sürücüye otomobil çarptı

BAKIRKÖY'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak devrildi. Kazaya yardım etmek için aracından inen başka bir sürücüye ise arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Atatürk Havalimanı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen 34 GRH 432 plakalı hafriyat kamyonu şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı gören 34 MEG 482 plakalı otomobil sürücüsü aracını sağ şeride çekerek, devrilen hafriyat kamyonunun şoförüne yardım etmek için aracından indi.

YARDIM EDEN SÜRÜCÜYE OTOMOBİL ÇARPTI

Seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BLL 055 plakalı seyir halindeki otomobil, önce 07 BDL 319 plakalı araca, ardından aracından inerek hafriyat kamyonunun şoförüne yardım etmek isteyen başka bir sürücüye çarptı.

YARALANAN 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların sürücüleri ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Trafik yoğunluğunun oluştuğu yolda araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı