Bakırköy'de 2 aracın çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Bakırköy'de seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bakırköy'de, seyir halindeki 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şenlikköy Mahallesi Eski Havalimanı Caddesi'nde, Yeşilköy istikametinde seyreden 34 EC 4242 ve 34 HMZ 100 plakalı araçlar çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 2 araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Engin Zafer
