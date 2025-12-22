Bakırköy'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Bakırköy'de caddede seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ünsal Bahçeci (35) hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 17 Aralık günü saat 09.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Bakırköy istikametinde seyir halinde olan 34 NTZ 242 plakalı otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu sürücü Ünsal Bahçeci ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan Bahçeci'nin sol koltuk altından 2 kurşunla vurulduğu belirlendi. Bahçeci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptıkları çalışmada 3 adet boş kovan buldu.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Silahlı saldırının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa'da oldukları tespit edilen, aralarında 1'i 18 yaşından küçük olmak üzere 12 şüpheli, 19 Aralık'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.