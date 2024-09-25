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Bakırköy'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Bakırköy'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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İstanbul Bakırköy'de seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan 24 SH 0246 plakalı otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü aracı zamanında boşaltarak yangını önledi.

İstanbul Bakırköy'de, seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

E.M. idaresindeki 24 SH 0246 plakalı otomobil, Florya istikametine seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü aracından indi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, tüm araca yayılan alevleri söndürdü.

Yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin aracı çekiciyle kaldırmasının ardından duran trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Semra Orkan - Güncel

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