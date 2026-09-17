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Bakırköy'de seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

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Bakırköy'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bakırköy'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çobançeşme Kavşağı'nda seyreden 34 MER 544 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün aracı durdurmasının ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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