Bakırköy'de Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Bakırköy'de Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı
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Bakırköy'deki Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Bakırköy'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Rauf Orbay Caddesi'nde Atatürk Havalimanı istikametinde ilerleyen Ömer Yılmazer idaresindeki 34 KJZ 627 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, yol kenarında durdurduğu araçtan indi. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken, itfaiye görevlileri müdahale ederek yangını söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Araç yangını dolayısıyla bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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