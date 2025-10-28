Bakırköy'de Motosikletli İki Sürücü Arasında Kavga Çıktı

BAKIRKÖY'de iki motosikletli arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga, çevredeki sürücülerin araya girmesiyle son buldu. Kavga anı araç içi kamerasına yansırken, olay yerinden geçen itfaiye ekibi sürücüleri anonsla uyardı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi Fişekhane Caddesi'nde meydana geldi. İki motosikletli arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar motosikletlerinden inerek kavga etmeye başladı. Kavgayı gören bir otomobil sürücüsü, araya girerek taraflara müdahale etti. Bu sırada yoldan geçen itfaiye ekibi, anons ederek sürücüleri kavga etmemeleri yönünde uyardı. Motosiklet sürücüleri, otomobil sürücüsünün çabası ile kavgaya son verdi. Yaşanan kavga anı araç içi kamerasına yansıdı.