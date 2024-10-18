Üye Girişi
Haberler

Bakırköy'de Motosiklet Kazası, Aysel Yurtoğlu Hayatını Kaybetti

Bakırköy'de Motosiklet Kazası, Aysel Yurtoğlu Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy'de bir motosiklet kazasında ağır yaralanan Nişantaşı Üniversitesi öğrencisi Aysel Yurtoğlu, hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Motosikletin sürücüsü gözaltına alındı.

BAKIRKÖY'de kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybeden yabancı uyruklu üniversite öğrencisi otomobile çarptı. Kazada motosikletin arkasında yolculuk yapan Aysel Yurtoğlu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yurtoğlu bir gün sonra hayatını kaybederken, motosikletin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Yeşilköy Eski Havaalanı Caddesi Zeytinburnu istikametinde 16 Ekim Çarşamba günü öğlen saatlerinde meydana geldi. Nişantaşı Üniversitesi'nde öğrenci olan Aysel Yurtoğlu aynı üniversitede okuyan Suriyeli Zeyit El Hamid motosikletle caddede ilerliyordu. El Hamid motosikletinin hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen otomobile çarptı. Kazada Aysel Yurtoğlu ve Zeyit El Hamid yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Aysel Yurtoğlu'na ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yeşilköy Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne kaldırdı. Motosikletin sürücüsü Zeyit El Hamid ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ağır yaralanan Aysel Yurtoğlu, kazadan bir gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Güvenlik 3-sayfa Sağlık Güncel trafik Hukuk Kaza

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle çalışan 19 hastane için harekete geçti

 Yenidoğan bebekleri öldüren çetenin kan donduran diyalogları: Gelmezseniz fişini çekeceğim

Bebekleri öldüren çetenin yeni diyalogları ortaya çıktı

 Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı
6 kişiye mezar olan otobüsün şoförü: Sabah güneşi gözümü aldı, şarampole uçtuk

6 kişiye mezar olan otobüsün şoföründen ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FAHRETTİN KOCA NEDEN İSTİFA ETTİ? Fahrettin Koca istifa mı etti, görevden ayrıldı mı? Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) başkanı açıklandı mı? Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı kim oldu? Mehmet Akif Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Stranger Things 5. sezon ne zaman? Stranger Things yeni sezon ne zaman çıkacak, konusu ne? Beşiktaş'ın maçı ne zaman? (Süper Lig 9. hafta) 19 nerenin plakası? 19 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 18 nerenin plakası? 18 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İstanbul'da nöbetçi eczane nerede? 19-20 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (18 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Bahar Kanık kimdir? Yenidoğan Çetesi hemşire Bahar Kanık tutuklandı mı? Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 18 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.