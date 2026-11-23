Bakırköy'de metruk binanın çöken kısmı park halindeki 3 aracın üzerine devrildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bakırköy Yenimahalle Yanıkses Sokak'ta 2 katlı metruk binanın çöken kısmı, caddede park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
BAKIRKÖY'de 2 katlı metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yenimahalle Yanıkses Sokak üzerinde 2 katlı metruk bir binanın çöktüğü ihbarı üzerine ekipler sevk edildi. Binanın çöken kısmı caddede park halinde olan 3 aracın üzerine devrildi. Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı