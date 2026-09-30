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Bakırköy'de metruk binanın 2'nci katı çöktü, o anlar kamerada

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Bakırköy'de metruk binanın 2'nci katı çöktü, o anlar kamerada
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Bakırköy'de saat 21.00 sıralarında iki katlı metruk binanın 2'nci katı bilinmeyen bir nedenle sokağa doğru yıkıldı. Kısmi çökme çevredekilerce cep telefonuyla kaydedilirken, ekipler binada kimsenin bulunmadığını belirledi ve çevreye emniyet şeridi çekildi.

BAKIRKÖY'de iki katlı metruk binanın 2'nci katı sokağa doğru yıkıldı. Kısmi çökme anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Cevizlik Mahallesi Niyazi Bey Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre etrafı demir saclarla çevrili olan iki katlı metruk binanın 2'nci katı bilinmeyen bir nedenle sokağa doğru yıkıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede içeride kimsenin bulunmadığı belirlenirken, binanın çevresine emniyet şeridi çekilerek önlem alındı. Belediye ekipleri ise yola dökülen moloz parçalarını temizledi.

KISMİ ÇÖKME KAMERADA

Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, metruk binanın 2'nci katının çöktüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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