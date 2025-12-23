Haberler

Bakırköy'de bir kuyumcunun aracında öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Bakırköy'de bir kuyumcunun aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bakırköy'de, bir kuyumcunun aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kapalıçarşı'da kuyumcu olduğu öğrenilen Ünsal Bahçeci'nin (35), Bakırköy'de otomobilindeyken motosikletli kişilerin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklama talebiyle, 2'si adli kontrol talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, biri 18 yaşından küçük 7 şüphelinin tutuklanmasına, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 tabanca ile 1 çelik yeleğin ele geçirildiği öğrenildi.

Olay

Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi'nde, 17 Aralık'ta otomobiliyle ilerleyen Ünsal Bahçeci, motosikletli kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 12 şüpheliyi İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa'da yakalamıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan biri kadın, biri de 18 yaşından küçük 12 zanlı, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
