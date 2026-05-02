Bakırköy'de kuaföre giren zanlının cep telefonunu çalması güvenlik kamerasında
Bakırköy'de, bir şüphelinin kuaförde masanın üzerine bırakılan cep telefonunu çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Cevizlik Mahallesi Hatboyu Çıkışı Sokak'ta yürüyen şüpheli, kuafördeki masanın üzerine bırakılan cep telefonunu fark etti.
İş yerine girerek, cep telefonu alan şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı.
Telefonun sahibi, durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi.
Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi