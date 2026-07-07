Bakırköy'de park halindeki 2 araca çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
Bakırköy Ataköy'de sürücüsü kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki iki araca çarptı. Kazada otomobildeki 4 kişiden biri hafif yaralandı, olay yerinde ayakta tedavi edildi. Trafik tek şeritten sağlanırken, dökülen yakıt için kumlama çalışması yapıldı.
Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 2 araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ataköy Rauf Orbay Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 UP 8067 plakalı otomobil, park halindeki 2 araca çarptı.
Kazada otomobilde bulunan 4 kişiden 1'i yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralandığı belirlenen kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, belediye ekipleri caddeye dökülen yakıt nedeniyle kumlama çalışması yaptı.