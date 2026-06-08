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Bakırköy'de villada ağabey, tartıştığı kardeşini silahla yaraladı

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Bakırköy'de bir villada tartıştığı ağabeyi tarafından silahla vurulan Hikmet K. yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ağabey gözaltına alındı.

Bakırköy'de bir villada tartıştığı ağabeyi tarafından silahla vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Basınköy Mahallesi Atayurt Caddesi'ndeki bir villada ikamet eden Özkan K. ile kardeşi Hikmet K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Özkan K, kardeşi Hikmet K'ya silahla ateş ederek yaraladı.

Kasık bölgesinden yaralanan Hikmet K, yardım istediği komşusu Tarık Ö. tarafından Küçükçekmece'deki bir özel hastaneye götürüldü.

Tedavi altına alınan Hikmet K'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Özkan K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin konuya ilişkin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
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