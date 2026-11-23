Bakırköy'de iki katlı metruk binanın üst kısmı çöktü, 2 araç hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bakırköy Yenimahalle'de Yanık Ses Sokak'taki iki katlı tarihi metruk binanın üst kısmı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken sokaktaki 2 araçta hasar oluştu; polis sokağı trafiğe kapatırken ekiplerin binadaki çalışmaları sürüyor.
Bakırköy'de iki katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi.
Yenimahalle'deki Yanık Ses Sokak'taki iki katlı tarihi metruk binanın üst kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, sokakta bulunan 2 araçta hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, zabıta, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Polis binanın bulunduğu sokağı şerit çekerek trafiğe kapattı.
Ekiplerin binadaki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA