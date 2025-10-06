Bakırköy'de Gazze İçin Vicdan Komisyonu Kuruldu

Bakırköy'deki Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler, Filistin'deki insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Gazze Vicdan Komisyonu" kurdu.

Liseden yapılan açıklamaya göre, okul girişinde oluşturulan beyaz zemine öğrenciler ve öğretmenler tarafından Gazze halkına destek mesajları yazılıyor ve dünya liderlerine çağrıda bulunuluyor.

Gazze Vicdan Komisyonu, bu adımla gençlerin farkındalığını artırmayı ve insanlık adına tarihe anlamlı bir not düşmeyi hedefliyor.

"Bu topraklarda yaşananlar, sadece Filistinlilerin değil tüm dünyanın vicdanının sınavıdır"

Hazırlanan bildiride "?Gözlerimiz, 7 Ekim'den bu yana Filistin'de, Gazze'de yaşanan büyük insanlık dramına tanıklık ediyor. Bir soykırım yaşanıyor, masum çocuklar, kadınlar ve yaşlılar, tarihin en büyük zulümlerinden biriyle karşı karşıya. Hastaneler, okullar, evler bombalanıyor. Oysa bu topraklarda yaşananlar, sadece Filistinlilerin değil tüm dünyanın vicdanının sınavıdır." ifadeleri yer aldı.

Gençlerin bu zulme sessiz kalamayacakları vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Çünkü biliyoruz ki zulüm nerede olursa olsun, ırk, din, dil fark etmeksizin, mazlumun yanında olmak, her vicdanlı insanın en temel görevidir. Bizim inancımız, bizim kültürümüz, zalime karşı durmayı, haksızlığa karşı ses çıkarmayı emreder. Türk milleti olarak bizler, tarih boyunca olduğu gibi, bugün de Gazze halkının yanındayız ve olmaya devam etmeliyiz. ?İşte bu sorumlulukla, okulumuzda Gazze Vicdan Komisyonunu kurduk. Bu komisyon sadece bir isim değil insan haklarını, adaleti ve vicdanı savunmak için attığımız cesur bir adımdır. Biz bu komisyonla, okulumuz olarak tarafımızı açıkça ilan ediyor, insanlık ve adalet cephesinde saf tuttuğumuzu gösteriyoruz.

Okyanusun ortasındaki gemiler nasıl abluka altındaki bir halkın umudu olduysa bizim de burada bir araya gelen vicdanımız o umudu ayakta tutacak. Bu, siyasi bir duruş değil insan olmanın gerektirdiği en temel duruştur. Tarih, bu zor günlerde kimin nerede durduğunu yazacak. Gelin, desteğinizi ve vicdanınızı tarihe kaydedin."