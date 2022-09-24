Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdüğü belirlenen zanlı yakalandı

Bakırköy'de eski komşusunu çalıştığı iş yerinde satırla öldürdüğü belirlenen şüpheli yakalanarak, adliye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Şenlikköy Mahallesi'nde bir fırında çalışan Celal Kılıç (40), yanına gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen eski komşusu Necat D. (32) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Necat D'nin satırla saldırdığı Kılıç başından ve boynundan ağır yaralandı.

Necat D. satırla birlikte olay yerinden kaçarken ihbar üzerine fırına polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemede Kılıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, tespit ettikleri şüpheli Necat D.'yi Küçükçekmece'de çalıştığı iş yerinde yakalayıp gözaltına aldı.

Olay güvenlik kameralarına yansıdı

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, başında motosiklet kaskı bulunan şüpheli Necat D'nin fırının önüne gelerek bir süre bekleyerek içeriye girdiği, bir süre içeride kaldıktan sonra dışarı çıkıp olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, cinayet şüphelisi Necat D.'nin 4 kaydı bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Şüpheli Necat D. de ilk ifadesinde maktulle eskiden komşu olduklarını, aralarında daha öncesinden husumet bulunduğu ve olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini beyan etti.

Şüpheli, işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.