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Bakırköy'de sahile bağlantısı bulunan dere yatağında ölen binlerce balık kıyıya vurdu

Bakırköy'de sahile bağlantısı bulunan dere yatağında ölen binlerce balık kıyıya vurdu
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İstanbul Bakırköy'de sahile bağlantılı dere yatağında binlerce balık henüz belirlenemeyen nedenle ölü olarak kıyıya vurdu. AFAD, Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri bölgede inceleme yaparken, İSKİ'nin 4 gündür süren atık su ve yağmur suyu çalışmaları nedeniyle su seviyesinin düştüğü belirtildi.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde sahile bağlantısı bulunan dere yatağında henüz belirlenemeyen nedenle ölen binlerce balık kıyıya vurdu.

Kennedy Caddesi Taş İskele yanında kıyıda çok sayıda ölü balık bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen adreste Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri çalışma yaptı.

Ekiplerin çevreye bant çekerek güvenlik önlemi aldığı bölgede, AFAD sudan numune alarak analiz yapmak üzere laboratuvara götürdü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) bölgede yaklaşık 4 gündür çalışma yaptığı, balıkların akşam saatlerinde kıyıya vurmaya başladığı öne sürüldü.

İSKİ'nin denizle bağlantısı bulunan derede atık su, yağmur suyu temizlik ve onarım çalışması yaptığı, bu nedenle su seviyesinin çok düştüğü görüldü.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
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