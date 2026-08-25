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Bakırköy'de Sokak Ortasında Yumruklu Kavga

Bakırköy'de Sokak Ortasında Yumruklu Kavga
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Bakırköy Cevizlik Mahallesi'nde öğle saatlerinde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavganın görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi. Tarafların birbirine saldırdığı anlar güvenlik güçlerine de yansıdı.

BAKIRKÖY'de 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine saldırdığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Cevizlik Mahallesi Sakızlı Yalı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga çevredeki kişilerin araya girmesiyle son bulurken, tarafların birbirlerine yumrukla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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