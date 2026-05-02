Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı: Avukat Tuba Torun Erdoğdu Hakkında İnceleme Başlatılmıştır

(İSTANBUL) Cuma günkü İBB Davası duruşması arasında Silivri'de yapılan basın toplantısındaki sözleri gerekçe gösterilerek avukat Tuba Torun Erdoğdu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldığı açıklandı.

Avukat Tuba Torun Erdoğdu, eşi, CHP eski milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da tutuklu olarak yargılandığı İBB Davası'nın arasında Aile Dayanışma Ağı'nın Silivri'deki Marmara Cezaevi Duruşma salonlarının bulunduğu binanın önünde, basın toplantısında, yargılamayı, uzun tutukluluk sürelerini eleştirmiş, tahliye beklentisini dile getirmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Torun Erdoğdu hakkında buradaki bazı sözleri nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu. Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılamasının, 30/04/2026 tarihli duruşması devam ederken, tutuklu sanık Aykut Erdoğdu'nun avukatı olan Tuba TORUN ERDOĞDU'nun yaptığı basın açıklaması esnasında sarf ettiği sözler nedeniyle, Avukatlık Kanunu hükümleri de gözetilerek, Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmıştır"

