Bakırköy Belediye Meclisinde, belediye binasına asılan grev kararı gündeme geldi

Bakırköy Belediye Meclisinde, DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şubesi ile Bakırköy Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine belediye binasına asılan grev kararı gündeme geldi.

Bakırköy Belediye Meclisi ocak ayı ikinci oturumu, Belediye Başkan Vekili Çiğdem Kırıkoğlu başkanlığında belediye ek binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Polat, belediye işçilerinin grevine değindi.

Kırıkoğlu, grevin henüz resmi olarak başlamadığını belirtti.

Grevin hak olduğunu vurgulayan Kırıkoğlu, "Belediyemizin personeline, çalışanlarına elbette en iyi koşullar sağlamak belediyemizin görevlerinden bir tanesidir ama henüz daha grev başlamadı, yanlış bilgi." dedi

Polat ise "'Grev başlamadı, eylem başladı' diyelim o zaman. İşçiler, belediyenin önünde eylem yaptılar, bunu siz çeviriyorsunuz." diye cevap verdi.

CHP'li Meclis Üyesi Mesut Metin ise sendikanın grev kararı alarak bunu belediye binasına astığını vurgulayarak, "Bugün saat 23.59'a kadar görüşmeler sürecek. Halihazırda bir grev falan yok. Biz de belediyemizin personelini, Bakırköy'e layıkıyla hizmet eden personelimizin en iyi maaşı almasıyla ilgili işçilerimizin anayasal hakkı çerçevesinde görüşmelerinin bir an önce tamamlanması, işçilerimizle iş barışı içerisinde, onların hak ettiği, yaşamlarını kolaylaştırabilecek maaşları almasını istiyoruz. Zaten bizim Bakırköy Belediyesinde açlık sınırı altında maaş alan kimse yok." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü.