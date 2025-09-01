Bakırköy Adliyesi'nde yeni adli yıl açılış töreni yapıldı

Bakırköy Adalet Sarayı'nda 2025-2026 adli yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adliyenin atrium alanında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl, 246 mahkeme birimi, 361 hakim, farklı görev ve unvanlardaki 1393 yargı çalışanıyla hizmet verdiklerini söyledi.

Tırıl, adliyedeki dosyalara ilişkin şu verileri paylaştı:

"Elimizde kalan derdest sayılarıyla ilgili bilgi paylaşmak istiyorum. Ağır ceza mahkemelerinde 20 bin 87, asliye ceza mahkemelerinde 37 bin 298, ticaret mahkemelerimizde 8 bin 93, icra mahkemelerimizde 5 bin 73, fikri sınai haklar ceza mahkemelerimizde 1110, 6 infaz hakimliğimizde toplamda 223, 19 tane asliye hukuk mahkememizde 10 bin 17, 21 sulh hukuk mahkememizde 13 bin 239, aile mahkemelerimizde 7 bin 701, SGK dahil iş mahkemelerimizde 34 bin 667, tüketici mahkemelerimizde 6 bin 76, fikri sınai haklar hukuk mahkememizde toplamda 2 mahkememizde 895 mevcut derdestimiz bulunmaktadır."

Nüfus yoğunluğuna bağlı olarak, yoğun ihtilaf ve suç oranıyla mücadele ettiklerini belirten Tırıl, birlikte sorunları çözme mücadelesi vereceklerini, mahkemelerin ve diğer birimlerin arasındaki işbirliğini, koordinasyonu güçlü bir şekilde sağlayacaklarını aktardı.

Törene, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Büyükçekmece Başsavcısı Mehmet Aydın, Bakırköy Kaymakamı Recai Karal, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Oğuz Namlı, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ile başsavcı vekilleri, çok sayıda hakim, savcı ve adliye personeli katıldı.