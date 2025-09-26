Haberler

Bakırköy açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Güncelleme:
Bakırköy açıklarında kumanda dışı kalarak sürüklenen 13 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarılarak Ataköy Marina'ya emniyete alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bakırköy açıklarında kumanda dışı kalarak sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 13 metre boyundaki teknenin KEGM-3 can kurtarma botuyla yedeklenerek Ataköy Marina'da emniyete alındığı bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
