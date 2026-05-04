Bakanlıktan Doğum İzni Duyurusu: 8 Haftalık İlave İzin İçin Başvuru Süreci Bugün Başladı

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin yasal düzenleme kapsamında, 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvuru sürecinin bugün başladığını bildirdi. Düzenleme, 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapmış olan anneleri kapsıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, mevcut doğum iznini tamamlamış olan ancak yeni yasal sınır olan 24 haftalık süreyi henüz doldurmamış annelerin, aradaki 8 haftalık farkı ilave izin olarak kullanabileceği belirtildi.

Doğum iznini tamamlamış ancak 24 haftalık süreyi doldurmamış annelerin 8 haftalık ilave izin için başvurabileceği kaydedilen açıklamada, "Ek düzenleme, 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan tüm anneleri kapsıyor. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde başvuru yapılabiliyor. 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvurular devam edecek. Anneler, ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor" denildi.

