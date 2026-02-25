Haberler

Meteoroloji'den Uyarı:  Balkanlar Üzerinden Gelen Soğuk ve Yağışlı Hava Ülke Genelinde Etkisini Arttırıyor

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın Türkiye genelinde etkisini artırdığını açıkladı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kıyılarda yağmur, diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkisini artırdığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıkları azalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son hava tahmin raporuna göre; Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ülkemiz genelinde etkisini artırıyor.  1 Mart 2026 Pazar gününe kadar; kıyılarda yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor." denildi.

Kaynak: ANKA
500

