Meteoroloji'den Uyarı:  Balkanlar Üzerinden Gelen Soğuk ve Yağışlı Hava Ülke Genelinde Etkisini Arttırıyor

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkisini artırdığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıkları azalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son hava tahmin raporuna göre; Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ülkemiz genelinde etkisini artırıyor. 1 Mart 2026 Pazar gününe kadar; kıyılarda yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor." denildi.

Kaynak: ANKA