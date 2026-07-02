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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin açıklama Açıklaması

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Van Barosu'nun çekildiği Rojin Kabaiş soruşturmasını ilk günden itibaren takip ettiğini ve dava açılması halinde davaya katılacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Van Barosunun çekildiği Rojin Kabaiş soruşturmasındaki adli sürecin ilk günden itibaren Bakanlık tarafından titizlikle takip edildiğini bildirdi.

Bakanlık, Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van Barosunun çekildiği Rojin Kabaiş soruşturmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adli süreci ilk günden itibaren titizlikle takip ediyor. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin adli süreci ilk günden itibaren yakından takip eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dava açılması halinde avukatları aracılığıyla davaya katılma talebinde bulunacak. Bakanlık, dava açılması halinde mahkemede ailenin yanında yer alarak hukuki desteğini sürdürecek."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
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