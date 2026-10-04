Bakan Yumaklı TEKNOFEST'te gıda arz güvenliğinin milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TEKNOFEST ile Türkiye'de önemli bir zihinsel dönüşüm yaşandığını belirterek, "TEKNOFEST, savunma sanayisi konusunda ülkemizin mühendislik anlamında gelmiş olduğu noktayı ülkenin gündemine ve üretime dönüştürerek dünyanın gündemine sokmayı başardı." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfının yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Yumaklı, etkinlik kapsamında AA standını ziyaret ederek, festival ve tarım teknolojilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

TEKNOFEST'e yönelik yoğun ilgiye dikkati çeken Yumaklı, "Bugün son gün ve arkadaşlar 1 milyon 200 bin sayısını zorlayacaklarını hatta geçeceklerini söylüyorlar. Ben buradaki bu atmosferi bütün ülkeye duyuran tüm medya kuruluşlarına ve AA'ya teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinlikle Türkiye'de önemli bir zihinsel dönüşüm gerçekleştiğini vurgulayan Yumaklı, "TEKNOFEST, savunma sanayisi konusunda ülkemizin mühendislik anlamında gelmiş olduğu noktayı ülkenin gündemine ve üretime dönüştürerek dünyanın gündemine sokmayı başardı. Ben bu anlamda Selçuk Bayraktar'ı ve ekibini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Savunma sanayisindeki mühendislik başarısını tarım teknolojilerinde de yakalayacağız"

Yumaklı, tarım teknolojilerinin de TEKNOFEST'te yer aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST'e geçen yıldan itibaren tarım teknolojileri dahil oldu. Bu çok önemli bir konuydu. Genelde çok bağdaştırılamayabilir ama eğer bir ülkenin savunma sanayisi o ülkenin istiklali ve istikbali için ne kadar önemliyse gıda arz güvenliği de o ülkenin milli güvenlik meselesidir, aynı derecede önemlidir. Bu yıl tarım teknolojileri ikinci yılına geldi. İnanıyorum ki savunma sanayisinde yakalamış olduğumuz mühendislik başarısını tarım teknolojilerinde de yakalayacağız. Geliştirilen teknolojiler sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlayacak. Bu ülkenin insanları daha kaliteli ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim için burada üretilen zihinsel, fikirsel ve uygulamalı olarak da geliştirilmiş teknolojiyi kullanacak, hatta bu teknolojiyi farklı ülkelere de ihraç ederek başka bir getirinin de yolunu açacak."

Kaynak: AA