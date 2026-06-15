Orman Yangınlarına Karşı Uyarı: Ateş Yakmayalım!

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım. Alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım" dedi.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ormanlarımızı korumak için 28 bin personelimiz, 138 bin gönüllümüz, hava ve kara filomuzla 7/24 görev başındayız. Ancak en büyük gücümüz; sizin hassasiyetiniz. Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım. Alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım. Unutmayın; yangını söndürmenin en kolay yolu, onun hiç çıkmamasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı