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Orman Yangınlarına Karşı Uyarı: Ateş Yakmayalım!

Orman Yangınlarına Karşı Uyarı: Ateş Yakmayalım!
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarını önlemek için vatandaşları açık alanda ateş yakmamaya ve alev çıkaracak faaliyetlerden uzak durmaya çağırdı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım. Alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım" dedi.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ormanlarımızı korumak için 28 bin personelimiz, 138 bin gönüllümüz, hava ve kara filomuzla 7/24 görev başındayız. Ancak en büyük gücümüz; sizin hassasiyetiniz. Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım. Alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım. Unutmayın; yangını söndürmenin en kolay yolu, onun hiç çıkmamasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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