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Bakan Yumaklı: İstanbul'daki Deprem Barajları Etkilemedi

Bakan Yumaklı: İstanbul'daki Deprem Barajları Etkilemedi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından barajlarla ilgili herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı.

(ANKARA) - İstanbul depremine ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, " İstanbul'da meydana gelen depremin hemen ardından, merkez üssüne yaklaşık 40 km uzaklıktaki Büyükçekmece Barajı'na DSİ ekiplerimizce ivedilikle ulaşılmış, yapılan ilk incelemelerde herhangi bir yapısal olumsuzluk tespit edilmemiştir." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremden dolayı İstanbul ve depremin hissedildiği çevre illerdeki barajlarla ilgili bir sorun olmadığını bellirtti. Yumaklı açıklamasında şunları kaydetti:

"İstanbul'da meydana gelen depremin hemen ardından, merkez üssüne yaklaşık 40 km uzaklıktaki Büyükçekmece Barajı'na DSİ ekiplerimizce ivedilikle ulaşılmış, yapılan ilk incelemelerde herhangi bir yapısal olumsuzluk tespit edilmemiştir. İstanbul il sınırları ve çevre illerde yer alan tüm barajlarımızda da ön değerlendirmeler yapılmış, barajlarımızın güvenliği teyit edilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
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