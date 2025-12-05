Haberler

Bakan Yumaklı, Faslı Bakan Baraka ile su konusunda iş birliğini arttırmanın yollarını görüştü

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fas Bayındırlık ve Su Bakanı Nizar Baraka ile su konusunda iki ülke arasındaki iş birliğini artırmanın yollarını ele aldı.

Uluslararası Su Kaynakları Birliği (IWRA) 19. Dünya Su Kongresi kapsamında Fas'ın Marakeş kentinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Fas Bayındırlık ve Su Bakanı Baraka ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasında su verimliliği, deniz suyunun tuzdan arındırılması, atık suyun arıtılması ve yeniden kullanılması ile su havzaları arasındaki yönetişim konularında iş birliği imkanları ele alındı.

Bakan Yumaklı, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Fas makamlarına teşekkür ederek şunları söyledi:

"Burada özellikle Dünya Su Kongresi ile ilgili çok başarılı bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Bu anlamda da hem değerli Bakanımı hem de Fas'ı tebrik ediyorum. Biz de değerli Bakanımla iki ülke arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının neler olabileceğini konuştuk."

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından 2023'te başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği"nin küresel ölçekte farkındalık oluşturmaya başladığını kaydetti.

Fas Bayındırlık ve Su Bakanı Baraka ise açıklamasında, görüşmede özellikle deniz suyunun tuzdan arındırılması, atık suların arıtılması ve yeniden kullanımı ile yönetişim konularında deneyim paylaşımına odaklanıldığını ifade etti.

Bakan Yumaklı, Baraka ile görüşmesinin ardından Uluslararası Su Kaynakları Birliği (IWRA) Başkanı Yuanyuan Li ile de bir araya geldi.

