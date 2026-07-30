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Bakan Yumaklı'dan yangın bölgelerine yaklaşılmaması uyarısı:

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- "Yangın alanlarına kontrolsüz şekilde gitmek hem can güvenliğini tehlikeye atar hem de söndürme çalışmalarını yavaşlatarak ekiplerin hareket kabiliyetini olumsuz etkiler"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yangın bölgelerine yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Yangın bölgelerinden uzak durulması gerektiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ekiplerimize destek olalım. Orman yangınlarıyla mücadele, bilgi, tecrübe ve koordinasyon gerektiren hayati bir süreçtir. Yangın alanlarına kontrolsüz şekilde gitmek hem can güvenliğini tehlikeye atar hem de söndürme çalışmalarını yavaşlatarak ekiplerin hareket kabiliyetini olumsuz etkiler. Bu nedenle yangın bölgelerine yaklaşmayalım ve ekiplerimizin çalışmalarını kolaylaştıralım. Yolları acil müdahale araçlarına açık tutalım. Güvenlik güçleri ve ekiplerin yönlendirmelerine mutlaka uyalım. Doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri paylaşmayalım. Unutmayalım yangınla mücadelede en büyük destek, ekiplerimizin güvenli ve kesintisiz çalışabilmesini sağlamaktır."

Kaynak: AA
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