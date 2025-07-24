Orman Yangınında 10 Personel Şehit Oldu
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi ile Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi arasındaki ormanda meydana gelen yangın söndürme çalışmaları sırasında 10 personel şehit oldu. Şehitlerin cenazeleri, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
CENAZELER HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi ile Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü arasındaki ormanda, yangın söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 10 personelin şehit olmasıyla ilgili incelemeler tamamlandı. Orman yangının etkili olduğu Sarıcaova köyündeki yüksek bir tepeden alınan 10 şehidin cenazesi, ambulanslarla köyden çıkarılarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel