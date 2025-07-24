Orman Yangınında 10 Personel Şehit Oldu

CENAZELER HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi ile Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü arasındaki ormanda, yangın söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 10 personelin şehit olmasıyla ilgili incelemeler tamamlandı. Orman yangının etkili olduğu Sarıcaova köyündeki yüksek bir tepeden alınan 10 şehidin cenazesi, ambulanslarla köyden çıkarılarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR,