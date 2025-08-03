Bakan Yerlikaya son 1 haftada, 102 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 393 düzensiz göçmen yakalandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 36 ilde düzensiz göçe yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 102 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 393 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 36 ilde düzensiz göçe yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 102 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 393 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlerden 22'si tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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