Bakan Yerlikaya son 1 haftada, 102 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 393 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 36 ilde düzensiz göçe yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 102 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 393 düzensiz göçmen yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 36 ilde düzensiz göçe yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 102 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 393 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlerden 22'si tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel