Gaziantep'te AMATEM ve Bahar Merkezi Protokolü İmzalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te AMATEM ve Bahar Merkezi yapımına ilişkin protokol imza törenine katıldı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Bakan Yerlikaya'nın katıldığı törende, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Hayırsever Ahmet Şireci desteğiyle Şehitkamil ilçesi Göktürk Mahallesi'nde inşa edilecek olan AMATEM ve Bahar Merkezi yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Merkezle, bağımlı bireylerin tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine destek sağlanması hedefleniyor.

Törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Yardımcıları Bülent Uygur ve Murat Akyüz, İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin ve Hayırsever Ahmet Şireci katıldı.