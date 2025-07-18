Bakan Yerlikaya'dan Eski Vali Karaömeroğlu İçin Taziye Mesajı

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski Bitlis Valisi Karaömeroğlu için taziye mesajı yayımladı. Yerlikaya, mesajında, "Geçirdiği elim trafik kazası sonrası hayatını kaybeden eski Bitlis Valimiz Erol Karaömeroğlu'na Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve İçişleri ailemize başsağlığı diliyorum. Aynı kazada yaralanan eşine ve sevgili çocuğuna acil şifalar diliyorum. Merhum mesai arkadaşımın mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.