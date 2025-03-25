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Bakan Yerlikaya:  Cumhurbaşkanımıza ve Ailesine Hakaret Eden 43 Provokatör Gözaltına Alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen mitingin ardından bir grup tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine hakaret edenler olduğunu söyleyerek, lanetledi. Yerlikaya, 43 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen mitingin ardından bir grup tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine hakaret edenler olduğunu söyleyerek, lanetledi. Yerlikaya, 43 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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