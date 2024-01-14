Bakan Yerlikaya: 37 Tim 518 Jandarma Personeliyle başlatılan "KAHRAMANLARLAR-42" Operasyonlarımız devam ediyor
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 Tim 518 Jandarma Personeliyle başlattığı 'KAHRAMANLAR-42' operasyonlarının devam ettiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya: Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 Tim 518 Jandarma Personeliyle başlatılan "KAHRAMANLARLAR-42? Operasyonlarımız devam ediyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel