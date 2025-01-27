Bakan Yaşar Güler Jandarma Genel Komutanı'nı Ziyaret Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu'nu ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'yı ziyaret etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'yı ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu'nu ziyaret etti." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel