Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Busan Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Güney Kore'nin Busan kentinde yer alan Birleşmiş Milletler (BM) Anıt Mezarlığı içerisindeki Busan Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Kore Savaşı'nın 70'inci yıl dönümünde BM Güney Kore Anıtsal Mezarlığı'nda Kore şehitleri anıldı. Tarıkdaroğlu, şehitlerin kabirleri başında şehit Satı Çetin'in oğlu Yusuf Çetin ile görüşme gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Güney Kore'nin Busan kentinde yer alan Birleşmiş Milletler (BM) Anıt Mezarlığı içerisindeki Busan Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kore Savaşı'nın 70'inci yıl dönümünde BM'ye üye, asker gönderen 22 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla BM Güney Kore Anıtsal Mezarlığı'nda Kore şehitleri anıldı. Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, şehitlerin kabirleri başında şehit Satı Çetin'in oğlu Yusuf Çetin ile görüşme gerçekleştirdi.

"HAKKINIZI ASLA ÖDEYEMEYİZ"

Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, "Kore Savaşı'nın 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Güney Kore'ye geldim. Şehit düşen askerlerimizin makamlarını ziyaret ettik. Sizi de arayıp halinizi hatırınızı sormak istedim. Babanız dünyanın bu ucunda yardıma ihtiyacı olan bir millete yardım elini uzatarak çok büyük bir fedakarlıkta bulundu. Sizlere ve şehidimize çok büyük bir minnet borcumuz var. Hakkınızı asla ödeyemeyiz" dedi.

"BİRLİĞİMİZ VE BERABERLİĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Ayrıca Tarıkdaroğlu ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kore Savaşı Ateşkesi'nin 70. yıldönümü anısına gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında, Kore Cumhurbaşkanı Sayın Yoon Suk-yeol'un katılımı ve 22 ülkenin temsilcileriyle Busan Türk Şehitliğini ziyaret ettik. Şehitlerimizin, Anadolu'nun dört bir yanından gelerek Kore Cumhuriyeti'nin özgürlüğü için gösterdikleri destansı kahramanlığı evlatlarımıza gururla anlatmaya devam edeceğiz. Dostluğumuzun ve kardeşliğimizin her geçen gün daha da perçinlendiği Kore Cumhuriyeti'yle birliğimiz ve beraberliğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Kore Cumhuriyeti Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanı Park Min-shik'e günün anısına bir tesbih hediye etti.