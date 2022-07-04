Bakan Yanık: "Fırsat eşitliğini yakalamış bir Türkiye kurana kadar aldığımız hiçbir mesafe bizim için yeterli değil" -Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ın açıklamaları ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Akademi Buluşmaları" etkinliğinde konuştu. -Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ın açıklamaları ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Akademi Buluşmaları" etkinliğinde konuştu AA / Alican Ocak - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Yanık: 'Fırsat eşitliğini yakalamış bir Türkiye kurana kadar aldığımız hiçbir mesafe bizim için yeterli değil' - Haberler

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