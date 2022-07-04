Bakan Yanık: "Fırsat eşitliğini yakalamış bir Türkiye kurana kadar aldığımız hiçbir mesafe bizim için yeterli değil" - Haberler

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Bakan Yanık: "Fırsat eşitliğini yakalamış bir Türkiye kurana kadar aldığımız hiçbir mesafe bizim için yeterli değil"

AA - Alican Ocak - Güncel
 - Güncelleme:

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ın açıklamaları ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Akademi Buluşmaları" etkinliğinde konuştu.

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ın açıklamaları ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Akademi Buluşmaları" etkinliğinde konuştu

AA / Alican Ocak - Güncel

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