Bakan Yanık: "Biz iyiliği çoğaltmakla yükümlü bir medeniyetin çocuklarıyız"
AA - Alican Ocak - Güncel
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması Plaketlerin takdimi ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı'nda konuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması
Plaketlerin takdimi ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı'nda konuştu. (3)
AA / Alican Ocak - Güncel