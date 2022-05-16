Bakan Yanık: &quot;Biz iyiliği çoğaltmakla yükümlü bir medeniyetin çocuklarıyız&quot; - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Yanık: "Biz iyiliği çoğaltmakla yükümlü bir medeniyetin çocuklarıyız"

AA - Alican Ocak - Güncel
 - Güncelleme:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması Plaketlerin takdimi ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı'nda konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması

Plaketlerin takdimi ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı'nda konuştu. (3)

AA / Alican Ocak - Güncel

Millet Kütüphanesi, Derya Yanık, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title