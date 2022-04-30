HASANKEYF, BATMAN (İHA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Batman'dan gençlere müjdeyi verdi

BATMAN - Sanayi ve Teknoloji Bakan'ı Mustafa Varank bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batman'da Batman Valiliği ziyaret etikten sonra açılışını gerçekleştirildiği tekstil firmasının çalışanlarıyla bir araya geldi. Ardından Bakan Varank DİKA ve GAP toplu açılışı töreni katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan'ı Mustafa Varank İl Kültür Müdürlüğü konferans salonunda GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın kente kazandıracağı 9 projenin imzalarını attı. Açılışını yaptığını projeler arasında ilk olarak Alo Tevşo pazar yeri yer alıyor. Alo Tevşo Pazar yerini modern bir görünüme kavuşturarak esnafın kullanıma açtı. İmza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan'ı Mustafa Varank "Şu anda esnafımız orada çok daha sağlıklı koşullarda çalışıyor. Hamdolsun Batmanlılar da bu hizmetten memnun. Diğer bir projemiz Sevek Mesire alanı. Burayı çocuklarınızla ailenizle güzel vakit geçirebileceğiniz bir alana dönüştürdük. Piknik alanı, peyzajı, dinlenme grupları ve çocuk parkıyla her yaş grubuna hitap ediyor. Sizlere tavsiyem ailenizle beraber bu mesire alanını en kısa zamanda ziyaret etmeniz" diye konuştu.

"Batman doğasıyla adeta bir cennet"

Batman'a kazandırdıkları projelerle ilgili konuşan Bakan Varank " Batman'a kazandırdığımız projelere devam edelim. Mor Kuryakos Manastarı'nın restorasyon işlemlerini tamamladık. GAP idaremizle Manastır'ın peyzaj çalışmalarını tamamlayarak cazibesini daha da artıracağız. Hasankeyf'e bir uygulama oteli kazandırdık. Hasankeyf Üçyol ekolojik köyünde 8 mağarayı butik otele dönüştürdük. Bu yatırımlarla hedefimiz Hasankeyf'i ziyaret eden turistlere daha iyi şartlarda konaklama imkanı sunmak, gelen turist sayısını arttırmak. Batman doğasıyla adeta bir cennet. Önemli tarihi değerlere sahip. Dolayısıyla turizm buranın temel ekonomik başlıklarından biri olmalı. Alternatif turizm alanları ve projeleri ortaya koymalıyız ki buraları dünyaya daha çok tanıtabilelim. Artık biliyorsunuz buna hizmet eden bir marka oluşturduk: Mezopotamya. Mezopotamya markasıyla tüm dünya Batman'ın da içerisinde olduğu illerimizi yakından tanıyacak" dedi.

"Batman'a 38 milyon liralık yatırım yaptık"

Batman'a 38 milyon liralık yatırım yaptıklarını kaydeden Bakan Varank " Bugün açılışını yaptığımız daha birçok projemiz var. Gençlerimizin istihdamından altyapı projelerine kadar Batman'a güncel rakamlarla yaklaşık 38 milyon liralık yatırım yaptık. Yeter mi? Yetmez! Biliyorsunuz Gençlik ve Spor bakanlığımızla beraber yeni bir proje başlattık. Çalışan ve Üreten Gençler Programında Batman merkez, Hasankeyf, Gercüş ve Kozluk ilçelerinde 13 tekstil atölyesi ve yanlarına sosyal donatılarını inşa ediyoruz. Bu atölyeleri yatırımcıların hizmetine sunacağız. Yaklaşık 40 milyon liralık yatırımla inşa edeceğimiz bu atölyelerde 2 bin Batmanlı gencimiz istihdam edilecek. Bundan başka devam eden sogep projelerimiz de var. Konuşmamın başında ifade ettim. Bu bölgede GAP'ın özellikle tarımsal anlamda oldukça önemli çalışmaları var. Bugün protokolünü imzalayacağımız projelerle önümüzdeki dönemde GAP aracılığıyla Batmanlı çiftçilerimizin yetkinliklerini ve tarım yapma yöntemlerini daha da geliştireceğiz. Bunların arasında modern sulama imkanlarını yaygınlaştıran, seralarda verimli iklimlendirme teknolojilerini teşvik eden, yenilenebilir enerji ile damlama sulamayı mümkün kılan projeler var. Burada da yaklaşık 9 milyon liralık yatırımız olacak. Tüm bu eserler inşallah Batman'da tarımın, tekstilin, turizmin ve istihdamın gelişmesine ivme kazandıracak. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Bizim hükümetlerimiz iş yapıyor eser bırakıyor"

Batman'a ulaşımda kazandırılan yatırımlardan söz eden Bakan Varank "Her bir ilimizin refah seviyesini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin neresine giderseniz gidin hükümetlerimizin vurduğu mührü görürsünüz. Batmanın son 20 yılda kaydettiği gelişmeyi burada yaşı müsait olanlar olmayanlara mutlaka anlatmalı. Gençler buraların daha önceki halini bilmiyor. Sanıyorlar ki Batman'da bu güzellikler hep vardı. Neler yaptık neler. Duble yollar, hastaneler, havalimanı terminal binası, Batman- Midyat yolunda baraj geçiş sorununa çözüm olan Hasankeyf 2 köprüsünü daha yakın zamanda hizmete aldık. Dicle nehri üzerinde adeta bir inci gibi duruyor. Ülkemizin en büyük dördüncü hidroelektrik santrali olan Ilısu barajı projesini geçtiğimiz yılın sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız açtı. Batman-Beşiri-Kurtalan yolunu da inşallah seneye tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi bizim hükümetlerimiz iş yapıyor. Eser bırakıyor. Bunların hepsini milletimizin, Batmanlıların hizmetine sunuyor. Siz hiç muhalefet kanadından vatandaşımızın hizmetine dönük bir proje bir, fikir duyuyor musunuz? Hadi önceden belediyeleri yoktu. Bahaneleri vardı. Bol keseden sallıyorlardı. Artık bahaneleri de yok. 11 tane büyükşehir belediyesi ellerinde. 2019 yılından bu yana üç yıl geçti. Soruyorum size, ne yaptılar? Vatandaşın hangi derdine çare oluyorlar? Kocaman bir hiç! Ama kimse merak etmesin. O belediyelerin de tekrar hizmete kavuşacakları zamanlar yakındır" dedi.

"473 projeye 156 milyon liranın üzerinde destek sağladık"

Batman'ın potansiyeli yüksek ilerden bir tanesi olduğunu belirten Bakan Varank "Tarım, gıda ve turizm alanları gelişime çok açık. Sanayide müthiş bir ivme yakalamış durumda. Tabi bunlar kendi kendine olmuyor. Dicle Kalkınma Ajansı ile kuruluşundan bu yana Batman'da ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya katkı sunan 473 projeye 156 milyon liranın üzerinde destek sağladık. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz ile 116 projeye 90 milyon liraya yakın kaynak aktardık. Bakınız 2002 yılından bu yana Batman OSB'de üretime geçen 114 parselde 10 bin 200 kişiye istihdam imkanı sağlandı. İnşallah bu sayı 13 bin 500'e ulaşacak. OSB ile alakalı ilave alan çalışmaları devam ediyor. Son 19 yılda biz Batman OSB'ye güncel rakamlarla 135 milyon lira bakanlık kredisi kullandırdık. KOSGEB aracılığıyla işletmelerimize 100 milyon liraya yakın kaynak aktardık. İşte bunlar sayesinde ilimizde üretim ve istihdam artışları gerçekleşti" diye konuştu.

"TÜBİTAK BİGG bünyesinde 200 bin lira olan desteği 450 bin liraya çıkarıyoruz"

Genç girişimcilere Bayram öncesi müjdeyi veren Bakan Varank "Teknoloji tarafına baktığımızda; İnşaatı sona yaklaşan, Batman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi önemli bir boşluğu dolduracaktır. Biz Teknopark'ı önemsiyoruz. Bu manada yönetici şirkete güncel rakamlarla yaklaşık 6 milyon lira hibe desteği sağladık. Ancak burada asıl iş girişimcilerimizin üzerinde. Teknoparkın dolup taşması, burada Ar-Ge projeleri yürütülmesi. Gençlerin gelip buralarda fikirlerini ticarileştirmesi gerekiyor. İşte bu anlamda gençlerimize vereceğimiz bir bayram müjdesini Batman'dan tüm Türkiye'ye duyurmak istiyorum. Biliyorsunuz gençlerimizin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değerli girişimlere dönüştürmeleri için TÜBİTAK aracılığıyla Bireysel Genç Girişimci programını yürütüyoruz. Bugüne kadar programdan faydalanan genç girişimcilere 200 bin liraya kadar destek sağlıyorduk. Şimdi, TÜBİTAK BİGG dahilinde genç girişimcilere yönelik destek miktarını %125 artırarak 450 bin liraya çıkarıyoruz. Böylece gençlerimiz girişimlerini çok daha kolay ve etkin şekilde hayata geçirebilecekler. Ben bu bayram müjdesinin tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Batman genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Bu program onlar için adeta biçilmiş kaftan. Bunun yanında bir müjdemiz daha var. Diyelim ki bir şirketiniz var ve AR-GE yapmak istiyorsunuz. İşte bu noktada devreye TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı giriyor. Bu programda KOBİ'lerimiz projeleri için 600 bin liraya kadar verdiğimiz desteği de iki kat arttırarak 1 milyon 200 bin liraya çıkarıyoruz. Bu müjdemiz de tüm KOBİ'lerimize hayırlı olsun. Burada söylemek istediğim şu: Siz bir adım atın, biz gerisi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Birlikte, tüm bölgelerimizle, tüm şehirlerimizle ülkemizi hak ettiği seviyeye ulaştıracağız. İşte bugün 9 yatırımın açılışını yaptık, 9 yatırımın da startını verdik. Devletimizin tüm imkanları sizler için var. Bu noktada sizlerden beklentimiz bize güvenmeye devam etmeniz. Allahın izniyle bu zorlukları da devlet millet el ele verip aşacağız. Sözlerime son verirken Dicle Kalkınma Ajansı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve tüm yürütücü kuruluşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Konuşmalarının ardından toplu açılış kurdelesi kesildi. Bakan Varank Batman'dan ayrıldı.