Bakan Uraloğlu: Hızlı tren hattı ile Suudi Arabistan'a kadar gideceğiz (2)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti ve MHP Karaman il başkanlıklarını ziyaret ettikten sonra Karaman Çevre Yolu 1'inci Kısım Açılışını gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, "Trafiğe açtığımız bu kısım ile Karaman-Adana ve Karaman-Mersin yolları arasındaki bağlantıyı sağlayarak, transit geçişleri artık şehir merkezine girmeden daha güvenli, hızlı, konforlu ve akıcı kıldık. Karaman Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere üretim ve ticaret alanlarına erişimi daha hızlı ve güvenli hale getirdik. Seyahat süresini 6 dakikaya düşürdük, böylece zamandan 313 milyon lira, akaryakıttan 27 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 340 milyon lira tasarruf edeceğiz. Akıcı trafik sayesinde karbon salınımını yıllık 1, 361 ton azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe ve iklim dostu ulaşım hedeflerimize katkı sağlayacağız" dedi.

'KARAMAN-ULUKIŞLA HIZLI TREN HATTI ULUSLARARASI ÖLÇEKTE OLACAK'

Karaman-Ulukışla hızlı tren hattının lojistik ve yolcu taşımacılığında uluslararası bir proje olacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nı 8 Ocak 2022'de hizmete açtık. Açıldığı günden bu yana Karaman ile Konya, Ankara ve İstanbul arasında yaklaşık 5 milyon 250 bin yolcuya hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunduk. Bu hattın devamı olan toplam 135 kilometre uzunluğundaki Karaman-Ulukışla Hattımızı da saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz. Karaman-Ulukışla hızlı tren hattı, sadece bölgesel değil, uluslararası ölçekte lojistik ve yolcu taşımacılığında büyük bir dönüşümün kapısını aralayacak çok önemli bir projedir. Tamamlandığında hattımızın yük potansiyeli yıllık 33,5 milyon ton, yolcu potansiyeli ise 2,7 milyon yolcu olacak, Konya-Karaman-Ulukışla arasındaki seyahat süresi 3 saat 40 dakikadan 1 saat 35 dakikaya düşecektir. Ayrıca Marmara, İç Anadolu, Ege ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısını da sağlamış olacağız. İnşallah projemizi önümüzdeki yılın son çeyreği içerisinde tamamlayarak hizmete almayı planlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı