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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın Ailesini Ziyaret Etti

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın Ailesini Ziyaret Etti
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın ailesini ziyaret etti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın ailesini ziyaret etti.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli programlar kapsamında geldiği memleketi Trabzon'da, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede 23 Nisan'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın ailesini ve Maçka'daki kabrini ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "23 Nisan günü Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen Kahraman Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın kıymetli ailesini ziyaret ettik. Şehidimizin değerli babası Mecit Bey, annesi Hatice Hanım ve aile fertleriyle bir araya gelerek başsağlığı dileklerimizi ilettik. Anneler Günü'nde, evladını vatan uğruna toprağa veren aziz şehidimizin annesi Hatice Hanım'ın vakur duruşu, metaneti ve güçlü yüreği hepimize örnek oldu. Onun şahsında, tüm şehit annelerimizin ellerinden bir kez daha hürmetle öpüyorum. Kahraman şehidimiz Berat Mecit Day'a Cenabıallah'tan rahmet, ailesine ve tüm milletimize sabırlar diliyorum. Ruhu şad, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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